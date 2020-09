Libia: portavoce Erdogan, cooperazione Turchia-Gna continua malgrado dimissioni Sarraj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione e gli accordi tra la Turchia e il Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia proseguirà malgrado le prossime dimissioni annunciate dal premier Fayez al Sarraj. Lo ha affermato il portavoce della presidenza turca Ibrahim Kalin in un'intervista all'agenzia stampa "Demiroren News". Kalin ha aggiunto che funzionari turchi potrebbero recarsi a Tripoli "nei prossimi giorni" per discutere i recenti sviluppi", specificando che "gli accordi (tra Turchia e Libia) non saranno influenzati dal periodo politico attuale poiché si tratta di decisioni prese dal governo, non da un singolo individuo". Kalin ha ribadito che il Gna resta il governo legittimo della Libia, "al di là delle singole personalità". (segue) (Tua)