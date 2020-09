Libia: portavoce Erdogan, cooperazione Turchia-Gna continua malgrado dimissioni Sarraj (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Consiglio presidenziale e premier del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, ha annunciato il 16 settembre l’intenzione di dimettersi a fine ottobre, facendo però capire che resterà in carica senza la nascita di un nuovo esecutivo. Le Nazioni Unite stanno portando avanti in Marocco e in Svizzera un dialogo politico che dovrebbe portare alla nascita di un nuovo Consiglio presidenziale “ristretto”, con tre membri in rappresentanza delle regioni della Libia (Tripolitania, Cirenaica e Fezzan), più un primo ministro “indipendente” dall’organo di presidenza. La sede del nuovo organo esecutivo potrebbe essere Sirte, città “neutrale” nell’attuale scontro tra est e ovest, roccaforte della tribù dei Qadhafa. (Tua)