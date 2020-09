Export: migliora il trend della bilancia commerciale tra Emilia-Romagna e Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l’economia regionale sia caratterizzata da un marcato surplus delle partite correnti, l’interscambio commerciale tra Emilia-Romagna e Cina fa quindi registrare ancora una situazione negativa, ma con un trend favorevole: l’export regionale verso Cina del 2019 è cresciuto del 49,5 per cento rispetto al 2010, mentre l’import dalla Cina è cresciuto solamente del 10 per cento. L’assessore Colla ha affermato: “Diminuire progressivamente il saldo negativo nei confronti della Cina fino ad un completo bilanciamento è un nostro obiettivo di legislatura. Per fare questo occorre investire massicciamente nella digitalizzazione dell’export e soprattutto nella partecipazione delle nostre imprese ai market place business to business e business to consumer connessi con la Cina. Sono già attivi diversi progetti con le Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna e le Associazioni industriali, ma occorre definire una strategia unitaria, condivisa e dettagliata a livello territoriale e nazionale”. (Ren)