Germania: la compagnia di sicurezza privata Asgaard e gli intrecci con l'estrema destra

- Si infittiscono le trame nere che avvolgono l'Asgaard, compagnia di sicurezza privata tedesca che offre servizi di protezione nelle aree di crisi, sospettata di arruolare simpatizzanti dell'estrema destra già nelle Forze armate (Bundeswehr)e nella polizia della Germania. A un incontro organizzato dall'azienda a luglio scorso, presso la propria sede centrale di Hamm in Renania settentrionale-Vestfalia, risulta aver partecipato un militare della Bundeswehr in servizio recentemente sospettato di essere vicino all'estrema destra e di preparare “una grave azione eversiva violenta”.L'uomo è indagato dalla procura di Rostock, in Meclemburgo-Pomerania anteriore, e prestava servizio presso la caserma Tollense di Neubrandeburg, nel medesimo Land, sede della 41ma brigata granatieri corazzati, la fanteria meccanizzata della Bundeswehr. L'inchiesta, che ha portato alla sospensione dell'accusato dal servizio, muove dalle informazioni fornite dal Servizio di controspionaggio militare tedesco (Mad), competente a indagare anche sui casi di estremismo nelle Forze armate. In Meclemburgo-Pomerania anteriore, è stato scoperto nel 2017 il gruppo di estrema destra Nordkreuz, ossia “Croce del Nord”. Fondata nel 2016, la formazione è stata sospettata di preparare un colpo di Stato in Germania. In particolare, membri del Nordkreuz avrebbero redatto liste degli oppositori politici da eliminare e avrebbero ordinato 200 sacchi per cadaveri, oltre a diversi chili di calce viva. Secondo l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), i servizi segreti interni della Germania, diversi esponenti del Nordkreuz provengono dalla Bundeswehr e dalla polizia, in particolare dal reparto per le operazioni speciali (Sek) dell'Ufficio di polizia criminale del Meclemburgo-Pomerania anteriore. (segue) (Geb)