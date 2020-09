Germania: la compagnia di sicurezza privata Asgaard e gli intrecci con l'estrema destra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A rafforzare i sospetti del BfV è giunto l'arresto, il 12 giugno 2019, di tre agenti del Sek del Meclemburgo-Pomerania anteriore e di un membro in pensione del medesimo reparto per furto di munizioni dall'Ufficio di polizia criminale del Land. I tre, militanti del Nordkreuz, sono stati catturati al termine di un'inchiesta della procura di Schwerin con l'accusa di aver sottratto dal 2012 circa 10 mila cartucce e una pistola mitragliatrice dall'Ufficio di polizia criminale del Land. I tre anno negato che il Nordkreuz stesse preparando delle liste dei propri oppositori da eliminare. Tuttavia, da fonti dei servizi di sicurezza tedeschi si è appreso che preparativi per il colpo di Stato erano svolti con grande intensità dal Nordkreuz. In particolare, “utilizzando i computer di servizio dell polizia” del Meclemburgo-Pomerania anteriore, il gruppo aveva raccolto circa 25 mila nominativi con relativi indirizzi degli obiettivi da eliminare. Si tratta di politici dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e dei Verdi, noti per il loro sostegno all'accoglienza dei profughi in Germania. Membri del Nordkreuz avrebbero perlustrato le rispettive zone in cerca di possibili bersagli. Gli intrecci tra estrema destra e forze dell'ordine in Meclemburgo-Pomerania anteriore sono tornati a destare scalpore negli ultimi giorni, con la scoperta di una chat in cui 17 agenti di polizia condividevano materiale della destra radicale. I sospettati sono stati sospesi dal servizio e sono oggetto di procedimento disciplinare. (segue) (Geb)