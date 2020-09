Germania: la compagnia di sicurezza privata Asgaard e gli intrecci con l'estrema destra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'evento dell'Asgaard cui ha partecipato il militare sotto accusa per eversione, era presente anche un agente della polizia di Francoforte sul Meno, in Assia, indagato per violazione del segreto d'ufficio e corruzione. L'uomo è accusato di aver sottratto in maniera illecita dati personali dai computer della polizia e di aver lavorato senza autorizzazione per una non meglio precisata compagnia di sicurezza privata della Renania settentrionale-Vestfalia, dove ha sede la Asgaard. A rafforzare l'ipotesi di un legame con la compagnia sono foto che ritraggono l'uomo armato con la tenuta operativa dell'Asgaard a Baghdad. È, infatti, nella capitale dell'Iraq che l'azienda fornisce servizi di protezione. Secondo gli inquirenti, l'agente avrebbe acquisito le informazioni per arricchimento personale presso la compagnia di sicurezza. Il sospettato è stato sospeso dal servizio e nei suoi confronti è stato avviato un procedimento disciplinare. A ogni modo, l'uomo risulta estraneo al caso delle lettere minatorie con contenuti di estrema destra inviate a politici, avvocati e giornalisti tedeschi con la sigla Nsu 2.0. Il caso vede implicati agenti di polizia di diversi Laender, tra cui Berlino, Amburgo e Assia, sospettati di aver trafugato i dati personali dei destinatari delle minacce dalle banche dati delle forze dell'ordine. La sigla Nsu 2.0 fa riferimento al gruppo della destra radicale Resistenza nazionalsocialista (Nsu), autore di una serie di omicidi di immigrati turchi e di un'agente di polizia avvenuti in Germania tra il 2000 e il 2007. (segue) (Geb)