Germania: la compagnia di sicurezza privata Asgaard e gli intrecci con l'estrema destra (4)

- Alla preoccupazione per lo Nsu 2.0 si sono, infatti, aggiunti lo scalpore e l'indignazione per la scoperta di 30 agenti di polizia della Renania settentrionale-Vestaflia in chat dove venivano condivisi materiali di propaganda nazionalsocialista e contenuti xenofobi. Alcuni agenti sono stati sospesi e altri radiati, mentre nei confronti di tutti sono stati adottati provvedimenti disciplinari. Per il ministro dell'Interno della Renania settentrionale-Vestfalia, Herbert Reul, non si può più affermare che i radicali di destra nella polizia rappresentino casi isolati. Si tratta di una netta inversione di tendenza rispetto alla posizione fin qui tenuta dalle autorità tedesche. Finora, infatti, gli estremisti di destra nell'apparato di sicurezza venivano considerati singoli casi, magari in collegamento tra loro proprio sulle chat, e non gruppi coesi. Un nuovo “caso isolato” ha, tuttavia, destato particolare preoccupazione. (segue) (Geb)