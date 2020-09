Germania: la compagnia di sicurezza privata Asgaard e gli intrecci con l'estrema destra (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da luglio scorso, il Ksk è oggetto di un radicale processo di ristrutturazione volto a sradicare l'estrema destra dai suoi ranghi. Il ministero della Difesa ha disposto che, se al 31 ottobre prossimo la riforma si sarà rivelata inefficace, il Ksk potrebbe essere sciolto e rifondato. L'Uniter ha più volte negato ogni legame con la destra radicale. Per quanto riguarda i sospetti sul componente della scorta di Haldenwang, fonti del ministero dell'Interno hanno rivelato a “Focus” che l'uomo si sarebbe vantato di aver ottenuto l'incarico nonostante la sua militanza nell'Uniter e superando i controlli di sicurezza contro l'estremismo. A destare preoccupazione è il fatto che, come gli altri agenti che proteggono Haldenwang, il presunto estremista di destra possa essere a conoscenza della vita privata e dell'ambiente familiare del BfV. In tale contesto, secondo la fonti ascoltate da “Focus”, informazioni riservate potrebbero essere state trasmesse all'Uniter. (segue) (Geb)