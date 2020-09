Germania: la compagnia di sicurezza privata Asgaard e gli intrecci con l'estrema destra (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gettare luce sulle connessioni tra l'Asgaard e l'estrema destra è stata un'inchiesta condotta dal settimanale “Der Spiegel” e da “Kontraste”, trasmissione dell'emittente radiotelevisiva “Ard”. Dall'indagine è emerso un filmato girato nel 2017 presso l'allora sede dell'Asgaard a Baghdad, dove la compagnia fornisce servizi di sicurezza per l'ambasciata di uno Stato arabo. La sede si trova nel centro della Zona verde della capitale dell'Iraq, sede di edifici governativi e ambasciate, a meno di 500 metri dalla rappresentanza delle Nazioni Unite e a circa un chilometro dal ministero degli Esteri iracheno. Il filmato entrato in possesso di “Der Spiegel” e “Kontraste” mostra come, nella sede dell'Asgaard, si trovassero bandiere di guerra dell'impero tedesco, scritte in caratteri gotici e motti della Wehrmacht, le Forze armate della Germania nazionalsocialista. Attualmente, l'Asgaard avrebbe trasferito la propria sede a Baghdad in un altro edificio, privo dei simboli dell'estrema destra tedesca. (segue) (Geb)