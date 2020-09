Germania: la compagnia di sicurezza privata Asgaard e gli intrecci con l'estrema destra (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ogni modo, su uno dei direttori della compagnia, Dirk Gassman, già paracadutista della Bundeswehr, gravano pesanti sospetti se non di militanza, almeno di vicinanza alla destra radicale. Diverse fotografie mostrano, infatti, Gassman in posa con dell'oggettistica che richiama il nazionalsocialismo. Su Facebook, l'ex parà ha pubblicato messaggi con contenuti attinenti al pensiero della destra radicale. Inoltre, tra i contatti di Gassman sul social network, è stato rintracciato un dipendente dell'Asgaard che condivide materiali di propaganda della destra radicale. Gassman ha respinto con forza le accuse, sia nei suoi confronti sia contro la compagnia, dichiarando che nessun dipendente simpatizza per “la tirannide nazionalsocialista”. Tuttavia, i simboli mantengono il loro significato. Nel nome, l'Asgaard richiama la residenza degli Asi, gli dei della mitologia norrena che il nazismo inserì tra le proprie fondamenta ideologiche e culturali. Come emblema, l'Asgaard adotta un drakkar, una nave vichinga, che ricorda lo stemma utilizzato dalla Brigata navale Erhardt. Si tratta di uno dei principali Freikorps, ossia corpi franchi, i gruppi paramilitari di destra attivi in Germania nel primo dopoguerra da cui provenivano diversi membri e sostenitori del Partito nazionalsocialista. (Geb)