Regno Unito: governo smentisce che Johnson sarebbe stato in Italia nei giorni scorsi

- Il ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps ha smentito le voci riguardanti il primo ministro Boris Johnson, secondo le quali il capo del governo di Londra si sarebbe recato segretamente in Italia l'11 settembre. L'aeroporto di Perugia, infatti, ha confermato la presenza del primo ministro britannico di passaggio nello scalo tramite un comunicato, ma il ministro del governo di Londra ha definito quanto affermato "completamente non vero". Le voci sono nate in seguito ad un articolo de "La Repubblica", che riportava del viaggio del calciatore del Barcellona Luis Suarez a Perugia negli stessi giorni per ottenere un certificato di lingua italiana all'università per stranieri del capoluogo umbro. L'aeroporto di Perugia, in un comunicato, ha annunciato che non solo Suarez, ma anche Johnson era passato per lo scalo circa una settimana prima. Secondo alcune fonti, Johnson sarebbe passato per lo scalo l'11 o il 10 settembre, per poi ripartire il 14. Il "viaggio segreto" di Johnson, qualora fosse realmente avvenuto, sarebbe particolarmente interessante alla luce del fatto che non sarebbe la prima volta: nello specifico, nell'aprile 2018, quando era ministro degli Esteri, Johnson era stato fotografato in posa particolarmente scarmigliata nell'aeroporto di Perugia, scrive "The Guardian", in seguito ad un suo soggiorno presso Palazzo Terranova, di proprietà del miliardario russo-britannico Evgeny Lebedev, famoso per organizzare sontuose feste. (Rel)