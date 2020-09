Italia-Turchia: ambasciatore turco Esenli, restituzione stele rafforza relazioni tra Ankara e Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La restituzione alla Turchia da parte delle autorità italiane dell’antica stele in marmo proveniente dalla Lidia, in Anatolia, rappresenta “un nuovo anello” nelle relazioni tra Ankara e Roma. Lo ha dichiarato l’ambasciatore di Turchia in Italia, Murat Salim Esenli, che lo scorso 19 settembre ha partecipato a Firenze alla cerimonia di consegna della stele da parte rubata in Turchia e ritrovata nel 1997 in Italia durante un blitz delle forze dell’ordine. L’antico reperto è stato consegnato al diplomatico turco dal capitano Claudio Mauti, comandante del Nucleo Carabinieri tutela patrimonio culturale di Firenze. Secondo quanto si legge in una nota dell’ambasciata di Turchia a Roma Esenli ha dichiarato durante la cerimonia: “Far parte di questo momento potrebbe non essere nel destino di tutti. Motivo per cui siamo estremamente felici e orgogliosi. Porgo i miei ringraziamenti innanzitutto al nostro signor Presidente che ci ha permesso di vivere questo orgoglio, al nostro ministro degli Esteri, al nostro ministero, al ministero della Cultura”. L’ambasciatore Esenli ha precisato, inoltre, che il lungo processo giudiziario relativo alla restituzione dell’opera ha visto il lavoro di tanti suoi colleghi. “Abbiamo fatto tante riunioni con il nostro avvocato Luca Brachi e per quanto riguarda la dimensione legale della vicenda, abbiamo stabilito una strategia cui ho contribuito anch’io. Il nostro ministero della Cultura ha approvato questa strategia e l’abbiamo messa in pratica. Nel punto in cui siamo arrivati, l’importanza della cultura di collaborazione fra le nostre istituzioni e i nostri ministeri è incredibilmente grande. Tale determinazione continua senz’altro da molto tempo. Abbiamo ottenuto il risultato di un lavoro che dura da 22-23 anni”, ha dichiarato affermato Esenli. Il reperto, databile al terzo secolo d.C., ritrae il cordoglio di genitori il cui figlio ha commesso un furto. Oggetto di traffico illegale d'arte al di fuori dalla Turchia, è stata trovata in Italia nel 1997 dalle autorità e sequestrata. Nel 2019, la Corte d’appello di Firenze, ottemperando alla convenzione Unesco del 1970, ha disposto la restituzione alla Turchia della stele, fino ad allora custodita presso il Nucleo tutela patrimonio culturale di Firenze.(Res)