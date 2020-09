Mafia: Grasso, magistratura guardi suo esempio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Leu Pietro Grasso, in un post su Facebook, ricorda il giudice Rosario Livatino. "Aveva solo 38 anni quel 21 settembre del 1990, e resterà per tutti il giudice ragazzino - scrive Grasso -. Rosario Livatino era un magistrato fedele alla Costituzione e al Vangelo. Credeva nell’indipendenza, nell’imparzialità e nell’integrità morale dei giudici nell’esercizio delle funzioni e nella vita di tutti i giorni. Dagli uomini di Cosa nostra era ritenuto inavvicinabile e aveva il difetto di perseguire le cosche senza proclami ma col suo incessante lavoro quotidiano. Lo uccisero per questo esattamente 30 anni fa. Ricordo bene quel giorno: ero a Roma come consulente presso la Commissione Parlamentare, e mi precipitai in Sicilia con Giovanni Falcone. Ai suoi funerali eravamo tantissimi: colleghi, amici, cittadini onesti, per rendere omaggio a quel giudice giovanissimo e al suo impegno nella lotta alle cosche. È in corso il processo di beatificazione di Livatino, Papa Francesco lo ha spesso preso come esempio per chi fa il difficile lavoro di giudice. Mai come oggi la magistratura dovrebbe ripartire dalle sue parole per ritrovare credibilità e autorevolezza".(Rin)