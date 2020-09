Romania: ministro dell'Economia, crisi economica sovrapposta a quella sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania si trova alle prese con una crisi economica sovrapposta alla crisi sanitaria, "ma non mi aspetto che ne segua una grande crisi". Lo ha affermato il ministro dell'Economia romeno, Virgil Popescu, durante una dichiarazione stampa. "Siamo in una crisi economica, ma siamo in una crisi che si sovrappone a una crisi sanitaria. Non direi che sta arrivando una grande crisi, è solo una crisi economica sovrapposta alla crisi sanitaria", ha dichiarato il ministro dell'Energia in risposta a una domanda se le piccole e medie imprese continueranno a ricevere sostegno da parte dello Stato. "Avete visto il primo passo che abbiamo fatto verso le piccole e medie imprese, il capitale domestico, con quel miliardo di euro che vogliamo introdurre nell'economia entro il 31 dicembre. Attualmente stiamo lavorando sulle direzioni strategiche e siamo in trattative molto chiare con la Commissione europea per il Piano nazionale di resilienza; stiamo praticamente parlando di altri 30 miliardi di euro e stiamo trattando con la Commissione europea: penso che otterremo la sua accettazione affinché da questo piano di resilienza venga finanziato un capitolo speciale per le piccole e medie imprese", ha spiegato il ministro dell'Economia di Bucarest. (segue) (Rob)