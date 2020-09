Bielorussia: arrestate 442 persone durante le proteste di ieri, 266 a Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 442 persone le persone arrestate durante le proteste non autorizzate di ieri dell'opposizione in Bielorussia, di cui 266 a Minsk. Lo ha riferito il ministero dell’Interno. "Ieri, ben 442 cittadini sono stati arrestati per aver violato la legislazione che regola gli eventi pubblici, 266 di queste persone sono state arrestate a Minsk. Un totale di 330 persone sono state poste in strutture di detenzione in attesa delle udienze in tribunale per violazioni amministrative", ha scritto il ministero su Telegram. Inoltre, il dicastero ha riportato che domenica 24 manifestazioni che hanno coinvolto oltre 20 mila persone sono state registrate in diversi insediamenti in tutto il paese, con un record di 18 mila manifestanti riuniti nella capitale. Le proteste a livello nazionale contro il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko sono iniziate nel paese dopo le contestate elezioni presidenziali del 9 agosto. L'opposizione bielorussa ha respinto i risultati del voto presidenziale, insistendo sul fatto che Svetlana Tikhanovskaya, principale candidata dell’opposizione, avrebbe vinto le elezioni. (Rum)