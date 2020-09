Violenza donne: a Milano scatta la sorveglianza speciale per due italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo soggetto è anche lui italiano, 41enne, disoccupato, che nel corso degli anni si è reso autore di prevaricazioni e violenze indistintamente rivolte verso ogni persona con la quale ha intrattenuto rapporti affettivi e familiari, tra cui, da ultimo, gli anziani genitori, continuamente minacciati di morte al fine di poter estorcere loro denaro. L'uomo pretendeva dai genitori almeno 50/100 euro al giorno, con frasi del tipo "entro le 20 vieni e portami i soldi a casa"; innanzi ad eventuali rifiuti, l'uomo reagiva con violenza: in un’occasione ha frantumato i vetri di una veranda, costringendo gli anziani genitori a vivere barricati in casa. In passato il soggetto in questione ha maltrattato l'ex compagna ed i figli minorenni, arrivando a cagionare ad uno di loro, che all'epoca aveva solo sei anni, un'importante lesione del cavo orale con un calcio sulla bocca per "dargli una lezione". Ha inoltre aggredito, insultato e minacciato in diverse occasioni le maestre del figlio minore all'interno della struttura educativa ed in presenza di tutti gli altri bambini presenti nell'asilo. Per entrambi i soggetti, caratterizzati da una radicata propensione alla violenza, è scattata l'applicazione della Sorveglianza Speciale, misura di prevenzione che, oltre a consentire un loro maggiore controllo da parte degli organi di Pubblica Sicurezza, proibisce loro di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle vittime, dovendo mantenersi ad almeno un chilometro di distanza dalle stesse, subendo l'arresto in caso di violazione. Inoltre, entrambi questi soggetti sono stati instradati verso un percorso di recupero psicologico (c.d. ingiunzione trattamentale) finalizzato a far prendere loro coscienza del disvalore sociale delle condotte: si tratta di una strategia di intervento ormai sperimentata da diversi anni anche nei confronti dei destinatari dell'ammonimento del Questore nell'ambito del Protocollo Zeus, con brillanti risultati in termini di riduzione delle recidive. (Com)