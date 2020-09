Congo-Kinshasa: almeno 10 morti in duplice attacco dei ribelli Adf nel Nord Kivu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 10 civili sono morti in due attacchi armati condotti da militanti del gruppo ribelle ugandese delle Forze democratiche alleate (Adf) nell’est della Repubblica democratica del Congo (Rdc). Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dal quotidiano “Actualite”, secondo cui i militanti hanno condotto ieri sera due attacchi simultanei in due distretti di Mbo, un insediamento situato a pochi chilometri a nord di Beni, nella provincia del Nord Kivu: nel primo sono morte nove persone, comprese cinque donne, mentre almeno una persona è stata uccisa nel secondo attacco. Inoltre, gli aggressori hanno dato alle fiamme due case, portato via il bestiame e preso in ostaggio più di dieci persone. Diversi attacchi attribuiti alle Adf, gruppo armato islamista ugandese attivo da oltre 30 anni nella Rdc, hanno scatenato una serie di rappresaglie contro i civili che secondo le Nazioni Unite potrebbero configurare crimini di guerra. Secondo i dati delle Nazioni Unite, gli attacchi condotti dalle Adf hanno ucciso più di mille civili dall'inizio del 2019. (Res)