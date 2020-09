Georgia: premier Gakharia, costruzione della galleria Rikoti è di cruciale importanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione della galleria Rikoti, in Georgia, è di cruciale importanza per lo sviluppo del paese. Lo ha detto il primo ministro georgiano, Giorgi Gakharia, nel corso della presentazione dei candidati per il partito Sogno georgiano alle elezioni municipali nelle città di Sachkhere, Chiatura e Kharagauli, come riportato dall'agenzia di stampa "Interpress". "Vogliamo sottolineare che la costruzione della galleria Rikoti è di cruciale importanza per la Georgia. Dobbiamo capire che diventeremo un paese qualitativamente diverso. Si tratta del più alto livello di mobilità che permetterà una rapida crescita economica", ha detto Gakharia. La realizzazione del tunnel Rikoti modernizzerà la Georgia, rendendo più efficiente la connessione tra l'est e l'ovest del paese. "Il nostro obiettivo è semplice: uno stato forte, giusto, istruito ed europeo che dobbiamo costruire insieme", ha concluso.(Res)