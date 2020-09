Colombia: sei persone uccise in raid armato nel dipartimento del Cauca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sei persone sono state uccise ieri in un raid armato in una zona rurale del municipio colombiano di Buenos Aires, nel dipartimento del Cauca. Le autorità, riferisce la stampa locale, attribuiscono l’attacco ai dissidenti delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). “In questo settore delinque il gruppo armato residuale Jaime Martinez, a cui si può attribuire l’attacco, ma non dobbiamo scartare altre ipotesi”, ha detto il generale Marco Vinicio Mayorga, comandante della terza divisione dell’esercito. Nell’attacco altre quattro persone sono rimaste ferite. La Defensoria del Pueblo, agenzia preposta alla protezione dei diritti umani, ha condannato l’attacco e ha ribadito “l’urgente necessità di eradicare i fattori di violenza che mettono in costante pericolo la vita dei colombiani”. Secondo l’Istituto per lo sviluppo e la pace (Indepaz) nel 2020 sono stati registrati almeno 54 attacchi armati in Colombia. Il dipartimento più colpito è quello di Antioquia, dove sono avvenuti ben 12 attacchi armati. Seguono i dipartimenti del Cauca e di Narino (8), Norte de Santander (5), Putumayo (4). La firma degli accordi di pace tra governo e Farc nel 2016 ha provocato un'ondata di violenza nel paese dovuta in particolare agli scontri tra gruppi armati rivali per il controllo del territorio. (Mec)