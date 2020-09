Africa: Rampahosa, continente merita seggio permanente al Consiglio di sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudafrica chiede che il continente africano abbia una rappresentanza permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha ribadito il capo di Stato sudafricano e presidente di turno dell’Unione africana, Cyril Ramaphosa, in una dichiarazione rilasciata alla 75ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che prende il via domani. “Dobbiamo rafforzare organismi come le Nazioni Unite, garantire che dispongano di risorse adeguate e che siano rappresentativi. Dobbiamo utilizzare questo anniversario per portare avanti la riforma dell'Onu e in particolare del suo Consiglio di sicurezza, dare uguale voce alle diverse regioni del mondo. Come Sudafrica, useremo la nostra presenza virtuale a New York per continuare a sostenere che l'Africa – un continente di oltre un miliardo di persone – abbia una rappresentanza permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, si legge nella dichiarazione. All'inizio di quest'anno un'idea simile era stata espressa dell’Egitto, il cui ministero degli Esteri ha proposto che due seggi permanenti del Consiglio di sicurezza siano assegnati al continente africano. Al momento sono cinque i membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che hanno diritto di veto: Cina, Russia, Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Gli altri 10 membri dell'organismo sono eletti a rotazione per due anni dall'Assemblea generale. Il Sudafrica è stato eletto membro non permanente per il biennio 2019-2020. (Res)