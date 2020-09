Difesa: viceministro russo Rjabkov, non accetteremo condizioni Usa su estensione trattato Start

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sarà possibile adottare un documento quadro sul controllo degli armamenti, che gli Stati Uniti si propongono di concludere come condizione per l'estensione del trattato Nuovo Start. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov, rispondendo alle dichiarazioni rilasciate ieri dall'inviato speciale della presidenza Usa, Marshall Billingslea, nell’intervista pubblicata ieri dal quotidiano “Kommersant”. Secondo quanto affermato da Billingslea, il Nuovo Start non verrà esteso senza un "memorandum sul controllo degli armamenti" da adottarsi entro febbraio. "La natura delle richieste avanzate dagli Stati Uniti non corrisponde alla nostra idea di cosa debba essere fatto nell'interesse del rafforzamento della stabilità strategica", ha dichiarato Rjabkov ai media. Il presidente Vladimir Putin in precedenza aveva proposto di prorogare il trattato per cinque anni senza precondizioni. Il governo statunitense da tempo insiste sulla necessità di includere la Cina nei negoziati per sviluppare un nuovo accordo trilaterale sul nucleare. Gli Stati Uniti propongono inoltre di estendere il trattato a una serie di nuove classi di armi. (segue) (Rum)