Repubblica Ceca: premier Babis, nuovo ministro della Sanità sarà Roman Prymula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roman Prymula, attuale commissario del governo della Repubblica Ceca alla scienza e alla ricerca sanitaria, sarà il nuovo ministro della Sanità di Praga. Lo ha dichiarato il primo ministro ceco, Andrej Babis, all'agenzia di stampa "Ctk". Babis comunicherà ufficialmente la nomina al presidente Milos Zeman e quest'ultimo dovrebbe procederà alla sua formalizzazione già nella giornata di oggi. Il portavoce presidenziale, Jiri Ovcacek, ha confermato via Twitter che Prymula sarà ricevuto da Zeman al castello di Lany nel pomeriggio. Soltanto poche ore fa il ministro della Sanità ceco Adam Vojtech ha annunciato le proprie dimissioni a meno di tre anni dall'assunzione dell'incarico. Vojtech ha affermato la sua decisione creerà maggiore spazio per la risoluzione dell'emergenza legata alla pandemia di coronavirus, aggravatasi con un aumento dei contagi nelle settimane precedenti. Il ministro uscente ha dichiarato di essere arrivato al dicastero con l'intenzione di introdurre cambiamenti, ma che il coronavirus ha impedito molti dei suoi piani. Vojtech, 33enne e avvocato, ha fatto sapere che manterrà il seggio alla Camera dei Deputati di Praga e continuerà a concentrarsi sulla sanità. Il premier ceco, Andrej Babis, ha ringraziato il ministro dimissionario per il lavoro svolto durante la prima ondata dell'epidemia e ha detto che il paese lo ricorderà come uno dei suoi migliori ministri della Sanità. L'opposizione ha ripetutamente chiesto la sua rimozione, addebitandogli una serie di fallimenti ed errori nella gestione dell'emergenza epidemica. (Vap)