Fase 3: Brunetta a Conte, rimettere in moto la locomotiva Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna rimettere in moto la locomotiva Italia. E' questo l'appello che il deputato di Forza Italia Renato Brunetta, nel suo editoriale sul "Riformista Economia", settimanale che dirige, lancia al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Ti scrivo - afferma Brunetta rivolgendosi al premier - perché, anche dal Riformista, ho criticato la tua politica economica, la tua strategia di intervento solo sul lato della domanda e non da quello, ben più rilevante, dell'offerta: in altri termini, non solo bonus, ammortizzatori sociali e assistenzialismo, ma soprattutto investimenti, materiali e immateriali, per far ripartire la produzione e le imprese. Insomma, rimettere in moto la locomotiva Italia. Hai predisposto, dall'inizio della pandemia, cinque decreti per oltre 100 miliardi di euro di nuovo deficit, con centinaia di provvedimenti attuativi ancora appesi e, quindi, che rendono dubbia e bloccata l'effettività delle decisioni assunte, buone o cattive che esse fossero. Molto probabilmente, dei 100 miliardi, è stata già spesa solo una parte (e nessuno sa quanto). Ho criticato l'opacità, la mancanza di trasparenza, il rincorrere la crisi e non anticiparla". (Rin)