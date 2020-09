Polonia: incidente Mig-29 nel 2018, procura accusa tre persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura distrettuale di Danzica ha accusato tre persone in relazione all'incidente che ha coinvolto un Mig-29 precipitato a Paslek, in Polonia settentrionale, nell'estate del 2018. Lo ha comunicato all'agenzia di stampa "Pap" la portavoce della procura. Nell'incidente, avvenuto durante un volo di addestramento nella notte tra il 5 e il 6 luglio del 2018, era morto un pilota della base aerea di Malbork, il capitano Krzysztof Sobanski. Prima della tragedia il pilota aveva comunicato problemi tecnici e dal comando aveva ricevuto la raccomandazione di eiettarsi. Sobanski lo aveva fatto, ma non era riuscito a separarsi dal sedile dopo l'abbandono del velivolo e il suo paracadute non si era aperto. Il corpo del pilota è poi stato ritrovato a circa 200 metri dal relitto. I tre accusati sono dipendenti degli stabilimenti dell'aviazione militare nr. 2 di Bydgoszcz, responsabili per la produzione di parti di ricambio per i sedili eiettabili. Sono imputati "per aver esposto piloti delle forze aeree polacche al pericolo immediato di perdere la vita o di subire gravi danni alla salute" e per la morte di Sobanski. Rischiano fino a 5 anni di reclusione. (Vap)