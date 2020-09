Istat: Made in Italy traina aumento di spesa in Ricerca e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due terzi della spesa in Ricerca e sviluppo (R&s) proviene dalla manifattura, dove gli investimenti in R&s sono però cresciuti meno della media nazionale rispetto al 2017 (+5,6 per cento). Questi i dati diffusi dall'Istat nella nota. Secondo l'istituto di statistica il settore di produzione di macchinari da solo contribuisce per il 12,4 per cento alla spesa complessiva (circa 2 miliardi di euro); seguono la produzione di autoveicoli con 1,6 miliardi (pari al 10,2 per cento della spesa), la produzione di altri mezzi di trasporto con circa 1,5 miliardi (9,2 per cento), l’informatica e l’elettronica (entrambe con oltre 1 miliardo di spesa e quote di circa il 7 per cento) e il comparto della Ricerca con circa 1 miliardo (6,2 per cento). Rispetto all’anno precedente, gli aumenti maggiori si registrano nel settore dei prodotti in metallo (+23,2 per cento) e in alcuni settori del Made in Italy, quali l’industria del legno (+21,7 per cento), l’industria tessile (+18,5 per cento), il settore alimentare (+12,4 per cento)e l’industria degli articoli in pelle (+12,2 per cento). Pochi settori registrano peggioramenti: tra questi la metallurgia, con un brusco calo del 17,8 per cento, la fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (-7 per cento) e la fabbricazione di altri mezzi di trasporto (-3,5 per cento). Per le fonti di finanziamento si rilevano alcune peculiarità settoriali: i finanziamenti esteri sono molto importanti nel settore della ricerca e delle altre attività professionali (30,5 per cento), nelle costruzioni (21,8 per cento), nell’industria dei mezzi di trasporto (17,9 per cento) e nella farmaceutica (14,9 per cento). Un contributo pubblico decisivo è invece registrato nel finanziamento della spesa dei settori della sanità e assistenza sociale (37,6 per cento), del commercio (15 per cento), della fabbricazione di altri mezzi di trasporto (10 per cento), della R&s (9,2 per cento) e dell’informatica (8,5 per cento).(Ren)