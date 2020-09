Sassari: nel fine settimana due persone multate per violazione obbligo mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' accusata di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità la persona arrestata dalla Polizia Locale di Sassari nel corso dei controlli del fine settimana che l'ha multata per non aver rispettato le norme anti-Covid che impongono l'uso della mascherina in luoghi dove sono presenti numerose persone. Per lo stesso motivo gli agenti hanno multato un'altra persona in piazza Brigata Sassari. I vigili urbani di Sassari hanno anche denunciato a piede libero un uomo per rapina impropria perché aveva sottratto dei profumi in un negozio di viale Italia e, quando è stato notato e fermato dalla guardia giurata, l'ha aggredita nel tentativo di fuggire. La corsa si è fermata poco dopo, quando la Polizia locale l'ha trovato nelle vicinanze ma senza più la refurtiva. Nella stessa attività commerciale un altro uomo ha compiuto un furto, per poi scappare inseguito da un dipendente. Gli agenti lo hanno fermato dietro un'edicola dove aveva cercato di nascondere sé e la refurtiva. È stato arrestato in flagranza di reato. (Rsc)