Viabilità: A4 Mi-Bs, chiusura stazioni Ospitaletto, Brescia Ovest, Ponte Oglio e Dalmine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrada comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 21 di lunedì 21 alle 6 di martedì 22 settembre, sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata verso Milano e Brescia. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Brescia ovest, o di Rovato; nelle due notti consecutive di mercoledì 23 e di giovedì 24 settembre, con orario 21-6, sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in entrata verso Milano e Brescia/Venezia e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ospitaletto, o di Brescia Centro, sulla A21 Piacenza-Brescia di competenza Autovia Padana; dalle 21 di venerdì 25 alle 6 di sabato 26 settembre, sarà chiusa la stazione di Brescia ovest, in entrata verso Milano e Brescia/Venezia. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ospitaletto, o di Brescia Centro, sulla A21 Piacenza-Brescia di competenza Autovia Padana; dalle 21 di venerdì 25 alle 6 di sabato 26 settembre, sarà chiusa la stazione di Ponte Oglio, in entrata verso Milano e Brescia. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Palazzolo o di Grumello; dalle 21 di venerdì 25 alle 6 di sabato 26 settembre, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata verso Milano e Brescia. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bergamo, o di Capriate. (Com)