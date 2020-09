Camerun: attesa domani manifestazione antigovernativa, non è stata autorizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimane alta la tensione in Camerun per la manifestazione di protesta convocata dalle opposizioni per domani, 22 settembre, a Yaoundé. In vista della protesta, che non è stata autorizzata dalla polizia, le forze di sicurezza hanno disposto nei giorni scorsi dei posti di blocco nei principali snodi della capitale, effettuando controlli aleatori e perquisizioni ai passanti. Lo spiegamento degli agenti fa seguito all'annuncio dato di recente dal ministro dell'Amministrazione territoriale, Paul Atanga Nji, che ha ribadito che le autorità amministrative sono state incaricate di prendere le misure necessarie per mantenere la legge e l'ordine", data "l'illegalità" della protesta. In un comunicato, il governo di Yaoundé ha quindi invitato i responsabili dell'opposizione a non fomentare violente proteste contro l'ordine costituito, sottolineando che qualsiasi invito all'insurrezione sarà perseguito duramente dalle autorità sulla base della legge anti terrorismo. "Nessuna manifestazione che abbia lo scopo dichiarato di lanciare un movimento insurrezionale e di rovesciare le istituzioni repubblicane democraticamente elette potrà essere considerata pacifica", si legge nel testo, aggiungendo che ogni atto insurrezionale sarà punito secondo gli articoli del codice penale relativi alla repressione di atti di terrorismo. (segue) (Res)