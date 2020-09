Camerun: attesa domani manifestazione antigovernativa, non è stata autorizzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Yaoundé ha precisato che in caso di protesta le forze di sicurezza metteranno in atto "tutte le misure necessarie a garantire con fermezza il mantenimento dell'ordine pubblico e della pace sociale"La manifestazione è stata indetta dal Movimento per la Rinascita del Camerun (Mrc) e dal suo leader Maurice Kamto, già promotori in passato di partecipate proteste contro il presidente Paul Biya. Severo critico del presidente Paul Biya, Kamto ha invitato a scendere in piazza domani le opposizioni per chiedere nuovamente le dimissioni del capo dello Stato e l'annullamento delle elezioni regionali da lui indette per il prossimo 6 dicembre. Kamto ha incontrato di recente a Douala il leader del Partito popolare del Camerun (Cpp), Edith Kah Walla, altri leader politici di opposizione e l'avvocatessa per i diritti umani Alice Nkom, al fine di convincerli ad aderire alla protesta. Secondo il leader dell'Mrc, qualsiasi tentativo di organizzare le elezioni regionali senza prima attuare una revisione del codice elettorale e risolvere definitivamente la crisi nelle regioni anglofone del Nordovest e Sudovest sarà accolto da una feroce protesta popolare. (segue) (Res)