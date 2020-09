Camerun: attesa domani manifestazione antigovernativa, non è stata autorizzata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come annunciato dal presidente Biya, le elezioni di dicembre serviranno a rinnovare i 90 consiglieri regionali. "I collegi elettorali sono convocati nella capitale di ogni dipartimento il 6 dicembre 2020, allo scopo di eleggere i consiglieri regionali", ha annunciato il capo dello Stato. Si tratterà delle prime elezioni regionali indette in Camerun: sebbene questo voto indiretto sia previsto dalla Costituzione camerunese fin dal 1996, il Paese non ha mai tenuto uno scrutinio regionale. Secondo le autorità, il voto accelererà il decentramento nel Paese e promuoverà lo sviluppo di base delle singole regioni. L'annuncio di Biya cade nel quadro di tensioni che si protraggono da tempo fra il governo centrale e l'opposizione e rischia di sollevare preoccupazioni per la possibilità di creare un nuovo stallo nel dialogo fra le parti, già minato da forti rivendicazioni territoriali. (Res)