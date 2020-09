Difesa: Serbia, ministro Vulin pronto a non far parte del prossimo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Serbia, Aleksandar Vulin, si è detto pronto a lasciare il dicastero nel prossimo governo se necessario. Il presidente della Repubblica e leader della maggiore forza del paese (Partito progressista serbo - Sns), Aleksandar Vucic, "ha su di sé un'enorme pressione" a detta di Vulin per la formazione del prossimo esecutivo. "Ci sono molte persone che vorrebbero ottenere più di ciò che a loro spetta. Il Movimento dei socialisti (forza politica di Vulin) non cerca un ministero. Io, Aleksandar Vulin, non chiedo di essere ministro nel prossimo governo. Sono soddisfatto se verrà portata avanti questa politica. Se sarà necessario cambiare i quadri, se la gente si aspetta dei cambiamenti, allora che cominci da me", ha detto Vulin in un intervento per l'emittente "Tv Pink". Entro la fine di settembre dovrebbe essere nota la composizione del prossimo governo alla luce delle ultime elezioni parlamentari tenute il 21 giugno, secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi dal presidente serbo, Aleksandar Vucic. (segue) (Seb)