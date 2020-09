Difesa: Serbia, ministro Vulin pronto a non far parte del prossimo governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse settimane il quotidiano "Vecernje novosti" scriveva che l'attuale premier della Serbia, Ana Brnabic, e il sindaco di Novi Sad, Milos Vucevic, restano i due candidati più probabili alla guida del prossimo governo nel paese balcanico. Lo scorso 4 agosto la stessa Brnabic ha dichiarato, in un intervento per l'emittente "Tv Pink", che "ci sono due candidati" per la posizione di primo ministro. "Io sono uno di loro. So anche chi è l'altro candidato, ma non spetta a me dire chi è", ha precisato Brnabic aggiungendo che si tratta di "una persona eccellente e fenomenale, che sosterrei in ogni momento, e l'ho detto al presidente Vucic". (segue) (Seb)