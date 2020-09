Difesa: Serbia, ministro Vulin pronto a non far parte del prossimo governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale ha assegnato, in base ai risultati elettorali, 188 seggi alla lista attorno al Partito progressista serbo (Sns) di cui il presidente della Repubblica Aleksandar Vucic è il leader. Il Partito socialista serbo (Sps) di Ivica Dacic e la sua lista hanno ottenuto 32 seggi, mentre Spas di Aleksandar Sapic ne ha ottenuti 11. Oltre a queste forze politiche entrano in parlamento i partiti rappresentativi delle minoranze etniche. L'Alleanza degli ungheresi di Vojvodina (Svm) di Istvan Pastor ha ottenuto 9 seggi, mentre il Partito della Giustizia e riconciliazione (Spp) di Muamer Zukorlic e il Partito democratico dei macedoni (Dpm) hanno ottenuto 4 seggi. Le liste Alternativa democratica albanese – Valle unita e Sda Sangiaccato di Sulejman Ugljanin hanno infine ottenuto 3 seggi ciascuno. La forza che all'opposizione raccoglieva in sé i partiti tradizionalmente più "importanti", l'Alleanza per la Serbia (Szs), non si è presentata alle elezioni del 21 giugno perché a suo avviso non sarebbero state garantite le condizioni per uno svolgimento equo del processo di voto. L'11 agosto è stata costituita ufficialmente a Belgrado l'Opposizione unita di Serbia (Uos) che va a sostituire Szs. (segue) (Seb)