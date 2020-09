Filippine: coronavirus, Duterte concede al personale sanitario di recarsi all'estero per lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, nella giornata di oggi, ha approvato la proposta di allentare il divieto di recarsi all'estero per lavoro che vedeva coinvolti infermieri filippini e altri operatori sanitari. Lo riporta "The National", citando il portavoce del governo Harry Roque. Il presidente Duterte ha approvato la proposta del ministero del Lavoro di estendere le esenzioni dal divieto a coloro che avevano contratti all'estero e documenti completi a partire dal 31 agosto. Finora solo quelli con contratto a partire dall'8 marzo sono stati autorizzati a viaggiare. La decisione del presidente coinvolgerà 1.500 addetti sanitari. Secondo il governo di Manila, infatti, la situazione pandemica nel paese è sotto controllo e il lavoro degli operatori sanitari non è più necessario per combattere il coronavirus. Migliaia di operatori sanitari, che si definiscono "prigionieri", avevano fatto appello al governo affinché potessero lavorare all'estero, in quanto, nel paese non ricevono un compenso adeguato alle loro mansioni e responsabilità. Il governo di Duterte ad aprile aveva vietato a infermieri, medici e altri operatori sanitari di andarsene, dicendo che erano necessari per combattere la crisi del coronavirus nelle Filippine. Il paese ha il maggior numero di infezioni da coronavirus registrate nel Sud-est asiatico con 286.743 casi. I suoi 4.984 decessi sono secondi solo all'Indonesia. Solitamente, il personale medico e sanitario filippino è impegnato negli ospedali negli Stati Uniti, in Europa e in Medio Oriente. (Fim)