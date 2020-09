Svizzera: proteste a Berna contro inattività del governo sul cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 400 manifestanti si sono radunati oggi a Berna, nelle vicinanze della Banca nazionale svizzera e del parlamento cittadino, per protestare contro l'inattività del governo svizzero sul cambiamento climatico e chiedere una drastica riduzione delle emissioni entro il 2030. Lo rendono noto i media locali. "Ci siamo svegliati presto e siamo venuti qui nella piazza federale per chiedere zero emissioni di carbonio entro il 2030 e giustizia climatica ora", ha detto la portavoce di diverse organizzazioni ambientaliste, Frida Kohlman, aggiungendo che la manifestazione andrà avanti per tutta la settimana fino a venerdì. I gruppi ambientalisti coinvolti hanno già preso parte alle proteste del 2019 a Zurigo e Basilea, durante le quali alcuni attivisti sono stati arrestati per aver bloccato l'ingresso ad alcuni istituti bancari, considerati responsabili di finanziare le attività di estrazione del carbon fossile. A Berna la polizia è scesa in piazza per contenere i manifestanti ma al momento non si registrano colluttazioni o fermi, la situazione è in divenire. (Res)