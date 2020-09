Uganda: coronavirus, presidente Museveni annuncia ulteriore allentamento restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, ha annunciato un ulteriore allentamento delle restrizioni da coronavirus nonostante il tasso di contagio nel Paese continui ad aumentare. Lo ha annunciato il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, che durante un discorso trasmesso in diretta televisiva ha affermato che il Paese non può rimanere soggetto a restrizioni a tempo indeterminato e ha annunciato la riapertura dei confini internazionali ai turisti, i quali dovranno tuttavia sottoporsi a test almeno 72 ore prima del loro arrivo e saranno condotti direttamente alle loro destinazioni di vacanza, mentre i cittadini ugandesi di ritorno che sono risultati negativi al Covid-19 potranno autoisolarsi a casa. Inoltre, i luoghi di culto saranno riaperti ma il numero di fedeli sarà limitato a 70. Quanto agli studenti dell'ultimo anno delle istituzioni primarie, secondarie e terziarie riprenderanno gli studi a metà ottobre, ma entro gennaio del prossimo anno verrà presa una decisione sulle altre classi. Revocato anche il divieto di trasporto pubblico e privato nei distretti confinanti con i Paesi vicini. È stata inoltre decisa la riapertura delle attività sportive all'aperto ma senza spettatori: in questo caso le squadre partecipanti saranno messe in quarantena per la stagione, con i giocatori testati 72 ore prima delle partite e ogni 14 giorni, mentre restano in vigore il divieto di raduni pubblici e il coprifuoco notturno. Il Paese ha iniziato ad allentare le restrizioni a maggio, ma il tasso di contagio continua ad aumentare. Finora sono stati confermati circa 6 mila casi e 63 decessi.(Res)