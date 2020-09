Bielorussia: Borrell, solo dialogo nazionale inclusivo può portare a soluzione pacifica e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo un dialogo nazionale inclusivo può portare a una soluzione pacifica e sostenibile in Bielorussia. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "Ci siamo incontrati con l'esponente dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya prima del Consiglio Affari esteri" di oggi, ha detto Borrell. "L'Ue non ha una agenda nascosta. Il popolo bielorusso dovrebbe poter scegliere liberamente il proprio presidente, senza persecuzioni e repressioni. Solo un dialogo nazionale inclusivo può portare a una soluzione pacifica e sostenibile in Bielorussia", ha concluso.(Beb)