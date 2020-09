Bielorussia: Maas, oggi affronteremo questione se Ue debba sanzionare Lukashenko come responsabile violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve porsi il problema se sanzionare il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Affari esteri tedesco, Heiko Maas, sottolineando che la situazione in Bielorussia non è migliorata e che "la violenza contro manifestanti pacifici è del tutto inaccettabile". Per questo, "oggi affronteremo anche la questione se noi, come Ue, dobbiamo sanzionare Aleksandr Lukashenko, dome principale responsabile", ha scritto.(Beb)