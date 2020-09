Yemen: inviato speciale Onu invita nuovamente parti in causa a raggiungere la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Martin Griffiths, ha rinnovato alle parti in conflitto l’appello per raggiungere la fine delle ostilità, esprimendo preoccupazione per le conseguenze nel Paese della pandemia di coronavirus. In un messaggio per la Giornata internazionale della pace Griffiths ha sottolineato: “La pandemia di coronavirus sta spingendo oltre i limiti la sofferenza della popolazione dello Yemen insegnandoci che i nostri destini sono più intrecciati che mai. Ed è per questo che quest'anno l'obiettivo della Giornata è plasmare la pace insieme". I casi confermati di coronavirus in Yemen sono 2.026, ma gli esperti stimano che il numero sia molto più alto a causa della mancanza di test e assistenza medica. Nel messaggio, il diplomatico Onu ha esortato tutte le parti a cogliere l'occasione per cessare i combattimenti nello Yemen in occasione della Giornata della pace. "Lavoriamo tutti per la pace", ha concluso Griffiths. (segue) (Res)