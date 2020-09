Mafia: Casa (M5s), Livatino esempio di riscatto da barbarie violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rosario Livatino è un esempio "di riscatto dalla barbarie della violenza, la testimonianza ancora viva che gli anticorpi migliori al cancro della criminalità organizzata sono presenti là dove la stessa mafia si sente più forte". Lo afferma, in una nota, Vittoria Casa, presidente della commissione Cultura a Montecitorio ed esponente del M5s. "Oggi, insieme al capo dello Stato e alle più alte cariche istituzionali, si ricorda ad Agrigento l'alto profilo di un uomo che in poco più di dieci anni di servizio è diventato un obiettivo finale della malavita locale - aggiunge -. La sua figura di eroe civile, pronto a portare a termine il suo dovere sempre e comunque, lo pone nel ricordo accanto a tutti coloro che hanno fatto della giustizia una missione di vita. La morte di Livatino, magistrato morto solo e senza scorta, va costantemente rievocata a favore delle giovani generazioni. Affinché il passato rimanga sempre passato ma l'educazione alla legalità rimanga sempre presente". (Com)