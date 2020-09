Cina: Banca centrale, emettere valuta digitale per spingere internazionalizzazione yuan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A differenza di altre cripto valute, come Bitcoin, Libra è descritta in un libro bianco di Facebook come una valuta "completamente supportata da una riserva di beni reali". Un paniere di depositi bancari e titoli di Stato a breve termine sarà detenuto in una riserva della Libra per garantirne il valore. Ventisette società ed entità hanno aderito al gruppo fondatore di Libra, inclusi i giganti di pagamento tradizionali Visa e Mastercard. Secondo quanto riferito da "China news", Facebook ha indicato che intende istituire un organismo di governance indipendente a livello mondiale, con sede a Ginevra, con l'obiettivo di includere cento membri entro il lancio nel 2020. (segue) (Cip)