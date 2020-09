Cina: Banca centrale, emettere valuta digitale per spingere internazionalizzazione yuan (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le economie mondiali devono ancora decidere come affrontare la sfida del sistema Libra, ma accelerare il lancio delle proprie valute digitali potrebbe essere un contrappeso", secondo Wang. Il funzionario ha inoltre detto che la moneta digitale della banca centrale potrebbe essere un nuovo strumento di politica monetaria, o un investimento che porta un tasso di interesse per soddisfare la domanda di valore degli investitori. La discussione di Wang sulla questione indica che potrebbe anche essere usato come riferimento per i tassi di interesse bancari sui depositi. "Una moneta digitale emessa dalla banca centrale può migliorare l'efficienza della politica monetaria e aiutare a ottimizzare il sistema di pagamento", ha affermato il rappresentante della Pboc. Alcuni esperti hanno suggerito di lanciare una versione cinese di Libra, usando Facebook come riferimento, per competere nella corsa alla cripto valuta globale, e hanno affermato che la valuta digitale cinese potrebbe anche essere utilizzata a livello nazionale. "Tutto è soltanto alla fase di discussione", ha precisato Wang. (segue) (Cip)