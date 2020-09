Cina: Banca centrale, emettere valuta digitale per spingere internazionalizzazione yuan (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Li Zhenhua, direttore esecutivo dell'Ant Financial Research Institute, parte del Gruppo Alibaba, ha detto che il mercato è preoccupato che la Libra si trasformi in un tipo di moneta di credito. Se ciò dovesse accadere, metterebbe in discussione la sovranità monetaria delle banche centrali, ha spiegato Li. "Miglioreremo il coordinamento e la cooperazione internazionale nella finanza digitale e miglioreremo la comunicazione globale su Libra; la Cina promuoverà la creazione di standard unificati e regole normative", ha affermato Wang. La Pboc è stata una delle prime banche centrali ad avviare l'innovazione della moneta digitale. Il programma è iniziato nel 2014, guidato dall'ex governatore Zhou Xiaochuan. (segue) (Cip)