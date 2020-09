Cina: Banca centrale, emettere valuta digitale per spingere internazionalizzazione yuan (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità monetaria cinese identifica la natura della moneta digitale come "un sostituto per il contante", piuttosto che uno strumento speculativo, secondo la banca centrale. Il lavoro di ricerca è guidato dall'Ufficio valuta oro e argento della Pboc. Il dipartimento, principalmente responsabile della gestione tradizionale delle valute, si sta orientando verso l'innovazione della moneta digitale perché l'uso del contante è in calo in Cina a causa dei boom dei sistemi di pagamento digitali. L'Università di Pechino ha lanciato ieri un nuovo programma chiamato Istituto aperto di ricerca sulla finanza digitale per fornire una piattaforma di ricerca per l'innovazione nei prodotti finanziari digitali. (Cip)