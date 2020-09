Francia: Ad Air France-Klm, necessario fare "molto di più" per ridurre i costi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Air France-Klm deve fare "molto di più" di quanto previsto per ridurre i costi e resistere alla crisi del coronavirus. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "L'Opinion" l'amministratore delegato Ben Smith. "Sapevamo prima della pandemia che dovevamo trasformare il gruppo per renderlo più forte", ha detto Smith, spiegando che il piano annunciato nel 2019 "è sempre pertinente" ma la crisi "obbliga ad accelerarlo". "Facciamo tutti i risparmi possibili all'interno del gruppo e nelle compagnie, è indispensabile per riuscire ad attraversare i prossimi mesi," ha continuato il dirigente, secondo il quale "oggi la regola è che Air France-Klm operi unicamente su voli redditizi".(Frp)