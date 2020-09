Pesaro: sindaco Ricci, città esempio di mobilità sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La città di Pesaro come grande esempio nazionale di mobilità sostenibile". Così su Facebook il sindaco Matteo Ricci ha commentato il servizio di Presa diretta andato in onda ieri su Rai3. "Dobbiamo cogliere l’occasione della crisi dovuta al Covid - ha proseguito Ricci - per ridisegnare le nostre città in maniera sempre più sostenibile, grazie a contributi e incentivi a favore della popolazione e del vivere 'green'. Noi a Pesaro abbiamo già investito da anni su questa politica con eccellenti risultati", ha concluso il sindaco. (Ren)