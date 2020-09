Agricoltura: Novelli (M5s), domani commissione su moria piantagioni kiwi nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La moria delle piantagioni di kiwi nelle zone di Latina e dei Castelli Romani "sarà l'argomento al centro di un'audizione da me convocata per domani martedì, 22 settembre, alla quale parteciperà anche Giuseppe L'Abbate, sottosegretario di Stato del ministero per le Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo". E' quanto si legge in una nota del consigliere regionale M5s del Lazio, Valerio Novelli, presidente della Commissione agricoltura e ambiente. "Questa Commissione fa seguito ad una mozione presentata da consiglieri regionali di diversi schieramenti - spiega Novelli - ed accende un faro su una problematica drammatica nella nostra regione. La filiera del kiwi rappresenta un'eccellenza per il nostro territorio con un fatturato complessivo di circa 500 milioni. Per questo, oltre ai soggetti istituzionali ed alle associazioni di categoria, ho richiesto la presenza del Governo nazionale con il Sottosegretario, Giuseppe L'Abbate, ed i tecnici del Crea e del servizio fitosanitario". L'obiettivo del lavoro impostato da Novelli è capire le cause della moria del kiwi per intervenire efficacemente. "Al momento non c'è grande chiarezza su cosa provochi la moria delle piante del kiwi- conclude Novelli- un fenomeno che non colpisce soltanto la nostra regione ma si sta diffondendo su altri territori. Per questo, quindi, è ancora più importante mettere intorno ad un tavolo i soggetti interessati da questa problematica, così da trovare soluzioni che possano andare bene non soltanto per il Lazio ma per tutta la filiera nazionale". (Com)