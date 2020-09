Spagna: Casado (Pp), premier Sanchez a Madrid non per aiutare ma per esercitare sue competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro di oggi con la presidente della comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez non andrà per "aiutare" ma "per informarsi su ciò che gli compete". Lo ha affermato il leader del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, nel corso di un'intervista televisiva a "Telecinco", aggiungendo che il premier è chiamato a dare risposta a "ciò che gli chiediamo da tempo". Casado ha poi voluto responsabilizzare il governo spagnolo per la difficile situazione che la capitale sta attraversando e ha ricordato che Madrid "non ha una forza di polizia autonoma né un quadro giuridico per regolamentare efficacemente la mobilità". L'esponente dell'opposizione ha, inoltre, criticato l'esecutivo per non aver ancora modificato la legge per poter disporre nuovi confinamenti senza dover dichiarare lo stato di emergenza. In merito all'approvazione del bilancio generale Casado ha evidenziato che il suo partito ha messo sul tavolo 10 "patti di Stato" ma tutte le proposte sono state rifiutate(Spm)