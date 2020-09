Regno Unito: "Ft", Johnson di fronte a dilemma su nuova quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, starebbe affrontando un grande dilemma, se chiudere o meno per la seconda volta l'economia britannica per ridurre il numero dei contagi, che si sta allargando con ritmo allarmante nel Paese. Secondo il "Financial Times", vi sarebbero forti spinte dalla sua maggioranza conservatrice a evitare una seconda quarantena generalizzata e i relativi danni all'economia, mentre è di parere opposto il team di consiglieri medici esperti di epidemiologia che affianca il primo ministro dall'inizio della pandemia. Dagli scranni della maggioranza infatti si starebbe facendo sempre più insistente la richiesta di passare da un voto parlamentare per ogni restrizione da imporre per contenere il coronavirus, invece di utilizzare i poteri "di emergenza" concessi al governo. (segue) (Rel)