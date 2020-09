Regno Unito: "Ft", Johnson di fronte a dilemma su nuova quarantena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i conservatori infatti il primo ministro starebbe limitando le libertà personali in maniera "non-conservatrice", riporta la testata, infliggendo danni "non necessari" all'economia. Spinte in tal senso arrivano anche dal cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, il quale starebbe facendo valere il proprio peso all'interno del governo per allontanare il più possibile lo spettro della serrata generalizzata a livello nazionale. Secondo Sunak, la via maestra da seguire sarebbe quella della limitazione delle interazioni sociali, piuttosto che la chiusura forzata dell'economia. Tuttavia rimane il forte monito delle squadre di esperti epidemiologi, di parere opposto, che invece spingono per "misure più drastiche" per contenere l'aumento dei contagi prima che la situazione diventi incontrollabile. Il Regno Unito, nella sola giornata di ieri, ha registrato un aumento di 4 mila nuovi casi, più del doppio rispetto a una settimana fa, quando erano "solo" circa 1.900. (Rel)